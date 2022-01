Ambulanza e automedica in via Espinasse per un 17enne. Magenta

Un brutto incidente quello accaduto in via Espinasse nella tarda serata di ieri, domenica 2 gennaio 2022. Ad essere coinvolti due minorenni: due ragazzi di 17 anni su una moto. Non sono stati coincoinvolti altri mezzi. Si pensa che il giovane centauro abbia quindi perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente a terra.

La chiamata al 118 è stata fatta alle 22.44 e sul posto sono state inviate un’ambulanza e un’automedica. Allertati anche i carabinieri di Abbiategrasso. Fortunatamente le lesioni riportate da uno dei ragazzi non si sono rivelate gravi. È stato comunque trasferito all’ospedale Fornaroli di Magenta.