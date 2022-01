Rapina i tassisti armato di pistola. Ecco come lo hanno incastrato

Cinisello Balsamo. Una rapina al giorno. Il giorno di Natale, armato di pistola, alle 10.30 è salito su un taxi in via Martiri palestinesi e ha rapinato il tassista, un 40enne che stava lavorando nonostante la festa. Poi il 26, il giorno di Santo Stefano, alle 7 del mattino, un altro tassista è stato rapinato da un uomo armato, che è salito sul taxi in via Alberto da Giussano. Oltre all’incasso gli ha portato via anche sigarette e accendino.

La cattura

Il rapinatore è stato catturato poche ore dopo la seconda rapina. Si tratta di un 24enne italiano senza fissa dimora già conosciuto alla polizia per precedenti simili commessi nella zona. I poliziotti lo hanno rintracciato e accusato di entrambe le rapine perchè, durante il primo fatto, mentre minacciava il tassista con la pistola, gli è caduto lo smartphone che è rimasto sotto il sedile ed è stato recuperato dai poliziotti.

Dopo la seconda rapina, invece, il tassista aveva visto il rapinatore che, durante la fuga, entrava in un complesso di condomini. L’immediato arrivo delle volanti inviate dal Nue 112 ha permesso di catturare in poche ore il rapinatore. Una volta in mano agli agenti e riconosciuto tramite le descrizioni dei due tassisti è stato facile collegarlo al suo smartphone. Lo hanno così accusato di tutte e due le rapine.

Non è finita

Attualmente il 24enne è sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale, in attesa del processo, ma i poliziotti del Commissariato di Cinisello Balsamo stanno effettuando degli accertamenti e delle indagini perchè sospettano che il 24enne sia responsabile anche di altre rapine commesse ai danni di tassisti nella zona. Per dare una giustificazione alle rapine ha detto di essere un tossicodipendente, quindi è presumibile utilizzi questo sistema per procurarsi i soldi per la droga.