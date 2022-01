Venegono Inferiore. 7 persone salvate dai vigili del fuoco (Foto)

Venegono inferiore (Varese). Questa notte verso le 2, è scoppiato un incendio in appartamento in via Alessandro Manzoni, che ha messo in pericolo la salute di diverse persone. 7 persone che si erano rifugiate sul balcone per sfuggire alle fiamme e al fumo sono state salvate dai vigili del fuoco, che hanno utilizzato un’autoscala piegata quasi in orizzontale per portarle in salvo.

Non si è trattato di un intervento di routine. L’incendio dell’appartamento è stato spento con i mezzi tradizionali. Il fumo era moltissimo e da come si può vedere dalle foto aveva invaso tutta la palazzina, che ora è inagibile. Tutti gli abitanti si sono salvati e hanno trovato rifugio da parenti e amici. Durante gli incendi le intossicazioni da fumo sono più pericolose delle fiamme.

Le 7 persone che sono tratte in salvo con l’autoscala erano rimaste bloccate in casa dalle fiamme e dal fumo, e si erano rifugiate sul balcone. fortunatamente la posizione era tale che è stato possibile raggiungerle con autoscala e cestello usate praticamene come una passerella retrattile. Sembra semplice, ma bisogna pensare a quanta professionalità è necessaria per trovare velocemente il punto di equilibrio esatto per cui si può allungare la scala in quel modo senza rischiare di ribaltare il mezzo. L’elettronica aiuta, ma non si può fare a meno di ammirare coraggio e capacità dei vigili del fuoco.

Le foto dell’intervento