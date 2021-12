Ossona, un pittbul aggredisce un volpino, lo ferisce e lo manda alla clinica veterinaria

Ossona. E’ successo l’altro ieri in via Volta. Un piccolo volpino che stava passeggiando con la sua padroncina è stato aggredito all’improvviso da un pittbul che i suoi padroni non sono riusciti a fermare. La forza era impari e il più piccolo dei due cani è stato morso più volte. Il piccolo se la è cavata per un soffio, e anche i suoi padroni stanno ora bene, anche se poteva succedere di peggio e la paura deve essere stata davvero tanta

Una volta soccorso il cagnolino è stato portato prima dal veterinario a Magenta e poi in una clinica dove è stato operato alla zampa ieri mattina. Oggi è tornato a casa, in convalescenza.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del comando di Ossona Casorezzo, che hanno raccolto le testimonianze su quanto successo. La vicenda del piccolo volpino è stata raccontata su Facebook da una persona attendibile. Ho mascherato alcune delle ferite del cagnolino perchè mi parevano troppo scioccanti per essere pubblicate su una pagina di giornale.