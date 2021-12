Rapine nelle farmacie. Catturato un rapinatore, ma potrebbe esserci un record…

Milano. Poco prima della chiusura, un uomo è entrato in una farmacia in via da Silva, Zona Fiera. Il volto era coperto da passamontagna e cappuccio, e tra le mani aveva una pistola. l’uomo si è fatto consegnare una parte dell’incasso, pochi euro, una volta uscito però un cliente della farmacia era riuscito a bloccarlo.

Promozioni

Mentre la rapina era ancora in corso qualcuno aveva chiamato il 112. All’arrivo della radiomobile, i carabinieri hanno trovato il rapinatore bloccato dall’uomo e dagli agenti di una pattuglia della polizia locale di Milano che stava passando in quei momenti. I carabinieri hanno accertato che una ventina di minuti prima c’ ‘era stata una rapina in via Grosotto, al Portello e dall’esame dell’abbiglaimento del rapinatore era chiaro che si trattava della stessa persona.

Promozioni

Il rapinatore è un ventenne, italiano. La pistola era una scacciacani. E’ stato trovato in possesso di 250 euro e di un involucro con 2,5 grammi di hashish. quindi il ventenne, oltre ad essere stato arrestato in flagrante per rapina e riconosciuto come colpevole della prima rapina, è stato anche segnalato come assuntore di droga in base all’articolo 75 del DPR 309/90. Ora si trova nel carcere di San Vittore a disposizione dell’autorità giudiziaria

Promozioni

Una giornata di rapine in Farmacia

Nel pomeriggio, in altre parti della città, tra Trenno e il Giambellino ci sono state altre 4 rapine in farmacia. Sono ancora in corso le indagine per rintracciare il colpevole, ma se si trattasse della stessa persona avrebbe davvero stabilito un primato. 6 rapine in posti non vicinissimi fra loro, nel giro di 2 ore e mezza sono quasi un record.