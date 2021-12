Contro ostacolo: 2 gravi e 2 bimbi all’ospedale. Torrevecchia Pia (Pv)

Un brutto incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di martedì 28 dicembre a Torrevecchia Pia, Pavia, lungo la strada statale 412. Pochi minuti dopo le 16 il mezzo sul quale viaggiavano una donna di 33 anni, un uomo di 35 anni, nonché una bambina di 7 e un bambino di 9 anni si è impattato contro le protezioni della strada statale.

Promozioni

Tutti feriti e due in gravi condizioni. Il 118 ha inviato sul posto 4 ambulanze e un’automedica. Sono stati trasferiti tutti all’ospedale di Pavia San Matteo. Per fortuna i malcapitati non sono in pericolo di vita. Sono intervenuti anche la Polstrada di Pavia i vigili del fuoco di Pavia.