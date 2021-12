Al via la riqualificazione de “La Masseria” di Cisliano

Nuova vita per la Masseria di Cisliano. Questo il commento del sindaco Luca Dure’: “Il lavoro di squadra e la leale sinergia tra le istituzioni, nella fattispecie Comune di Cisliano e Regione Lombardia, hanno creato le basi per il finanziamento di due opere importanti per la nostra comunità. Grazie all’approvazione da parte del Consiglio Regionale di un emendamento al Bilancio, presentato dalla Consigliera Comunale Silvia Scurati, che ha mantenuto la promessa fatta al Comune di Cisliano durante la festa per l’assegnazione, sono stati stanziati 267.313,62€ e potranno iniziare i lavori di recupero della Masseria, bene confiscato alla ‘ndrangheta assegnata definitivamente al Comune di Cisliano da giugno di quest’anno. Durante la medesima seduta del Consiglio Regionale è stato inoltre approvato un emendamento al bilancio presentato dal Consigliere Regionale Fabio Altitonante grazie al quale sono stati stanziati a favore del Comune di Cisliano 120.000,00€ che consentiranno di riqualificare l’area circostante il Municipio. Un grazie da parte di tutta la comunità cislianese: il lato buono della politica ha sempre al centro dell’attenzione l’interesse collettivo”

L’ex ristorante “La Masseria” di Cisliano è un bene confiscato in via definitiva alla mafia il 13 ottobre 2014. Da quella data sono stati registrati una serie di atti vandalici che hanno incluso danni al tetto, agli impianti e l’allagamento di alcuni spazi interni. Danni che, perpetrati nel tempo, hanno provocato perdite per circa mezzo milione di euro. Da qui la necessità di utilizzare l’immobile e la volontà di usarlo a fini sociali.

Nel 2015 il presidio permanente per la legalità ad opera del Comune di Cisliano, Libera onlus e Caritas. Il 25 maggio 2015 arriva la stipula del comodato d’uso gratuito che rende disponibile alla comunità di Cisliano l’immobile. Il 15 giugno 2021 arriva invece il decreto di assegnazione definitiva del bene al Comune di Cisliano e ora quest’ultima novità.