Truffa telefonica del finto contratto..per ottenere dati personali?

I casi si sono verificati un po’ ovunque nel Magentino e Abbiatense e non è del tutto chiara la finalità della telefonata, se non quella probabilmente di recuperare i dati personali della vittima per poi magari mandare promozioni/spam e così via. Già perché il tutto accade per telefono. Si riceve una telefonata, in genere sul telefono fisso di casa, e all’altro lato del telefono parla un operatore che dalla voce pare essere una persona giovane. Il numero di telefono cambia di volta in volta ed è comunque un cellulare o comunque la chiamata arrivata dall’Italia.

Nel caso corbettese, l’operatore ha detto alla vittima che c’è stato un guasto di linea nell’erogazione del gas e che doveva controllare anche per questa abitazione. Ha cosi chiesto conferma di nome e cognome del padrone di casa (probabilmente acquisiti proprio dall’elenco telefonico) ma poi ha chiesto anche una mail di riferimento per eventuali comunicazioni, il cellulare e il codice fiscale così come il nome con il quale si è eventualmente iscritti a Facebook. In questo caso specifico, la signora che ha ricevuto la telefonata (non più giovanissima ma neppure anziana) ha mangiato la foglia e ha riattaccato.

Nel caso magentino, l’operatore ha chiamato e al telefono ha risposto una donna. La voce ha detto alla vittima di aver stipulato al telefono un contratto con il marito per una fornitura di luce-gas Enel e che il coniuge si era dimenticato di fornire alcuni dati come la mail di riferimento e altre informazioni. Peccato però che il marito della donna fosse morto l’anno scorso. La donna ha riattaccato. Il numero di telefono che compare sull’elenco telefonico era invece ancora intestato a lui.

Casi simili, con diverse sfumature, si sono verificati anche nell’abbiatense. ATTENZIONE!