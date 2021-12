Record. Donna incinta condannata a 57 anni per furti. Non andrà in prigione

Milano. Una donna croata di 33 anni è stata scoperta, per l’ennesima volta, in fragranza mente usciva da un appartamento di via Giambellino con delle borse di plastica riempite di vestiti, una collana d’oro, attrezzi da scasso e il nottolino della porta scassinata. Con sè aveva la figlia di 9 anni.

Arrestata e portata in caserma per l’identificazione si è scoperto che aveva a suo carico un accumulo condanne per 57 anni. Il provvedimento era stato emesso dal tribunale di Genova per il cumulo delle pene relative a 18 furti per i quali era stata condannata. Il tribunale di Milano ha poi scontato, con un altro provvedimento, la pena a 30 anni.

30 anni sono sempre molti, anche se non sono più 57. Peró non li sconterà lo stesso perché è incinta, al settimo mese, del nono figlio. È uno di quei casi in cui non si riesce ad eseguire la condanna perchè non esiste una struttura che possa accoglierla e neppure un’altra che possa accogliere gli 8 bambini.

In questo momento vivono in un camper (non in un campo nomadi) in giro per la città. Difficile immaginare che quei bambini vadano a scuola, ma magari si. Di fatto ala situazione attuale è probabile che la donna sia inviata agli arresti domiciliari, con presso di uscire per prendersi cura dei bambini in quello stesso camper, lasciata perciò libera di rubare ancora e di insegnare il “mestiere” ai figli. Era già stata arrestata, nelle stesse condizioni, lo scorso ottobre.