Muore sotto il treno tra Sesto e Milano

Sesto San Giovanni e Milano. Alle 9.40 di questa mattina, un incidente ferroviario grave sui binari del treno suburbano fra le stazioni di Sesto San Giovanni e quella di Greco, in territorio di Sesto San Giovanni. La circolazione fra le due stazioni è attualmente rallentata.

Un uomo di colore dall’apparente età di 50anni è stato investito dal treno. Non sono ancora stati trovati i suoi documenti. Dalle prime notizie avute pare che all’improvviso abbia attraversato i binari, mentre il treno era in arrivo. In questi casi è impossibile per il macchinista fermare il treno in tempo e tenendo in sicurezza treno e passeggeri. L’uomo non ha avuto scampo.

Sul posto per rilievi e soccorsi relativi all.incidente ci sono i soccorritori della Croce Rossa e gli uomini della polizia ferroviaria del comparto di Milano.