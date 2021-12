Concerto di Natale con A-Deus, solisti di prestigio e..col ministro Garavaglia. Marcallo

Un concerto di Natale, quello organizzato nella serata di mercoledì 8 dicembre 2021 nella chiesa parrocchiale di Marcallo, di alto livello canoro, culturale e spirituale. I protagonisti, presentati dalla cantante ed giornalista Adele Ferrari, sono stati: il Coro di San Gregorio Magno diretto dal maestro Mauro Trombetta e dal maestro accompagnatore Paolo Beretta. Nomi di spicco nel panorama canoro e culturale milanese (e non solo) che hanno introdotto altrettanti protagonisti illustri come la soprano Renata Campanella, la mezzosoprano Giorgia Gazzola, il tenore Diego Cavazzin e il baritono Mauro Trombetta.

Il tutto, patrocinato dalla parrocchia marcallese dei Santi Nazzaro e Celso e dei Santi Carlo e Giuseppe, dal Comune di Marcallo e dalla Pro loco con A-Deus. Presenti il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, il sindaco marcallese Marina Roma, il vicesindaco, altri esponenti della società civile locale e don Riccardo.

Da sinistra, Marina Roma, sindaco di Marcallo, la cantante Adele Ferrari, il Ministro Massimo Garavaglia

“La spiritualità è l’elemento portante del concerto – premette Adele Ferrari – Si inizia dal Mosè di Rossini con ‘Dal tuto stellato soglio’ con solisti e coro e si passa al ‘Panis Angelicus’ di Franck con il coro femminile e il tenore Diego Cavazzin. Si rimanda alle parole di San Tommaso d’Aquino. Si include la meravigliosa ‘Ave Maria’ di Arcadelt che vede protagonista il coro, per finire con l’ ‘Alleluja’ di Handel con il gran finale dei solisti e del coro. Si apre cioè con un inno alla speranza e si chiude con il ‘rendiamo grazie’ per averci fatto sopravvivere a un periodo tanto buio come quello della pandemia, con la preghiera della liberazione totale dal morbo”.

I solisti Renata Campanella, Diego Cavazzin, Giorgia Gazzola, Mauro Trombetta

Un concerto anche simbolico, come sottolinea la stessa Adele Ferrari, con una numerologia (quella dell’8 dicembre) che unisce la spiritualità dell’Immacolata ad altre ricorrenze: al primo concerto di questo genere andato in scena a Marcallo quando Massimo Garavaglia era sindaco della città, alla data odierna che vede lo stesso Garavaglia Ministro al Turismo.

La mezzosoprano Giorgia Gazzola interpreta ‘Chanson Bohème’, la Carmen di Bizet

Non per ultimo, l’8 dicembre è la data che porta al festeggiamento del 90° compleanno dell’artista Adele Ferrari che ha dedicato la vita alla musica, alla cultura, al bello. Il tutto portato da lei avanti con l’eleganza, la tenacia e il carisma che da sempre l’hanno contraddistinta. Durante la serata, la Pro loco ha oltretutto assegnato il premio “La Sgurieta”.

Il Coro San Gregorio Magno

Un concerto poi non scontato, che ha volutamente dato spazio ad brani ‘minori’ di opere famose come la ‘Chanson Bohème’ tratta dalla ‘Carmen’ di Bizet, il ‘Coro a bocca chiuda’ della ‘Butterfly’ di Puccini nonché il ‘Rataplàn’ de ‘La forza del destino’ di Verdi. E inoltre, laddove si è portati a giudicare il brano più profano, la spiritualità irrompe attraverso la forza dell’amore come ad esempio nel ‘Ne appellaste…Alfredo, Alfredo’ del ‘La Traviata’, oppure nella ‘Casta diva’ de ‘La Norma’. Qui c’è il riscatto dello spirito sulla materia, la conversione, l’Amore che è l’essenza di Dio.

Perfetta la sintonia tra coro e solisti nell’alternarsi e sovrapporsi, così come il crescendo delle emozioni trasmesse al pubblico. La bellezza ha dato speranza e conforto, mitigando le preoccupazioni del nostro tempo.