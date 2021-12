Radio Rcm104 ti chiama al mattino e ti invita a cena. Corbetta

Radio Rcm 104, che ha sede a Corbetta e che vede come figura di riferimento Gianluca Paolucci (con esperienza a tutto tondo nel settore), entra nelle case dei corbettesi e non solo.

Non bastano la musica, le rubriche, le interviste ad artisti e personaggi famosi o di tendenza, ora occorre più che mai occorre ascoltare l’emittente radiofonica per assicurarsi una cena per due.

Dalle 11 alle 11.30 di martedì e giovedì, verranno estratti a sorte dall’elenco telefonico tre numeri che si riferiscono ad altrettanti tre residenti nel Magentino, Abbiatense e Altomilanese. Queste persone verranno chiamate in diretta a rispondere alle domande di Radio 104. Per vincere una cena per due dovranno rispondere”io ascolto Mattino 104″.

In palio da sponsor una cena per due.

in arrivano altre novità con nuovi ospiti e collaborazioni.