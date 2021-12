La Fanfara dei Carabinieri e l’Albero di Natale

Li pensiamo sempre come i tutori dell’ordine, pronti ad intervenire con al radiomobile, e la loro divisa rosa e blu è così operativa che i colori sono appena appena accennati, ma i carabinieri hanno una storia e delle tradizioni forti che li rendono diversi dalle altre forza e dell’ordine e dagli altri corpi militari. Fra queste c’è la fanfara del del 3° Reggimento Lombardia Pastrengo.

Promozioni

Una banda musicale tradizionale, usata durante le cerimonie più importanti, che utilizza una elegante uniforme dai toni ottocenteschi ed è in grado di creare atmosfere con la musica. La fanfara della Pastrengo è uno degli orgogli della Milano storica, una di quelle cose che trovi solo qui. Ieri sera ha partecipato all’inaugurazione della Christmas Shopping Experience” organizzata dalla MonteNapoleone District, tra le vie del quadrilatero della moda, la zona più chic di Milano. Partendo da piazza san Babila, la fanfara dei carabinieri ha attraversato tutte le vie del centro di Milano fino a Piazzetta Croce Rossa, dove hanno assistito all’accensione delle luci di un grande albero di Natale.

Promozioni

L’albero di Natale nasce a Milano

Non tutti lo sanno ma la leggenda fa nascere la tradizione di fare l’albero di Natale, un abete decorato con luci, palline dolci e nastri, a Milano, sin dall’antichità. Molti risponderanno che l’albero di Natale è una tradizione nordica e germanica. E’ vero, ma chi risponde dimentica che Milano è una città antica, che ha avuto influenze culturali anche germanica, avendo anche passato diversi secoli del medioevo come capitale imperiale. Ed infatti dal medioevo che si cominciano a trovare testimonianze dell’uso di decorare con palline, regali e nastri, un grande ramo di abete, il 7 dicembre, giorno dedicato a Sant’Ambrogio e anniversario della sua elezione a vescovo di Milano, capitale della Liguria e dell’Emilia, nel 374 d. C.