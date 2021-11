Notte da dimenticare per un giovane di 19 anni. All’incirca all’1 di domenica 28 novembre 2021, un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta è arrivata a sirene spiegate in via don Giuseppe Oldrati. L’intervento è stato fatto in codice rosso.

Promozioni

I sanitari hanno soccorso il 19enne e lo hanno stabilizzato sul posto per poi trasferirlo d’urgenza, in codice giallo, all’ospedale Fornaroli di Magenta.