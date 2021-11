Ecco. Siamo in un’ emergenza aerospaziale. Possono piovere pezzi di ferro del satellite russo colpito da un missile

Lo scorso 15 novembre la Russia ha lanciato un razzo contro un suo satellite spia vecchio di 40anni e lo ha fatto esplodere, spandendo nello spazio una miriade di proiettili di ferraglia che hanno rischiato di colpire la stazione spaziale IIS, su cui al momento si trovano 7 astronauti, di cui alcuni sono proprio russi.

GlI astronauti si sono rifugiati nella navicella di salvataggio, pronti a fuggire e tornare a terra in caso di danni rilevanti alla stazione spaziale. Si è trattata di una vera e propria emergenza nello spazio che non si è ancora conclusa.

Infatti questi proiettili vaganti ora sono in un’ orbita che finirà per decadere e cadranno sulla terra. L’allarme in Italia lo dà un comunicato stampa dello Stato Maggiore della Difesa in cui dice che stanno monitorando al situazione

“Il Comando delle Operazioni Spaziali della Difesa (COS), costituito a giugno del 2020, sta seguendo l’evoluzione dell’evento di frammentazione del satellite russo COSMOS 1408 occorso in data 15 novembre attraverso il Centro Space Situational Awareness (C-SSA) braccio operativo del COS per la specifica funzione.

Le discendenti valutazioni operative sono finalizzate soprattutto ad evitare o mitigare i potenziali effetti della frammentazione sugli assetti spaziali della Difesa. In tale ambito, l’Italia partecipa a numerose iniziative multilaterali per affrontare congiuntamente agli altri Paesi la problematica relativa alla proliferazione dei detriti spaziali, in aderenza all’uso consapevole e responsabile dello spazio.”

Tra le righe si legge che c’è in atto una serie di riunioni di emergenza che sono volte ad organizzare le missioni aeree per intercettare i pezzi di ferro che cadranno sulle nostre teste nelle prossime ore.

Quindi, senza voler spaventare nessuno perchè i militari italiani probabilmente mitigheranno al meglio gli effetti delle cadute, se i pezzi di ferro si dirigeranno verso il nostro paese, in questo momento siamo in una emergenza aerospaziale, causata da un missile russo sparato intenzionalmente.

I rapporti tra Nato e Russia sembrano un po’ “tesi”. La Russia è accusata, in modo molto diplomatico, di non usare responsabilmente e consapevolmente lo Spazio. Secondo me, invece, sono fin troppo consapevoli. In ogni caso occhio a cielo e siate pronti a spostarvi velocemente. Un ombrello potrebbe non bastare.