Incidente tra Magenta e Corbetta. 3 feriti

Questo pomeriggio, poco prima delle 17, un terribile incidente tra più automobili è accaduto sulla statale 11, tra Magenta e Corbetta, sul cavalcavia poco prima dello svincolo per il supermercato Esselunga. Le dinamiche sono al vaglio degli accertamenti dei vigili urbani di Corbetta, accorsi sul luogo insieme ai soccorsi e ai Vigili del Fuoco, allertati tramite il Nue 112.

Per soccorrere i 3 feriti nell’incidente sono state inviate diverse ambulanze della Croce Bianca di Magenta e dei Soccorritori Volontari di Arluno, oltre ad una ambulanza attrezzata per il soccorso avanzato, con a bordo il medico, e un elicottero del 118, arrivato dall’eliporto di Sesto San Giovanni. Sono 3 uomini di 27, 29 e 38 anni.

2 dei feriti sono infine stati trasferiti via ambulanza, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ ospedale di Legnano e a quello dell’ospedale san Carlo di Milano. Il terzo è stato portato, in codice verde al vicino ospedale Fornaroli di Magenta.

La scelta del pronto soccorso cui inviare i feriti è effettuata dalla centrale operativa del 118 in base al numero di presenti e di gravità che sono in quel momento nei pronto soccorsi, in modo che il ferito possa essere assistito nel modo migliore. Alle volte capita quindi che un ferito in codice d’emergenza giallo sia portato in un ospedale più lontano, spesso in elicottero, di un altro ferito classificato in codice verdee che può quindi essere assistito con una maggiore calma.