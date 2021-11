Il Corpo Musicale di Rho festeggia Santa Cecilia, la patrona della musica

Dopo il periodo di pandemia, ‘Musica in piazza’, sarà l’occasione per il Corpo Musicale Cittadino parrocchiale di Rho per festeggiare la patrona della musica (Santa Cecilia) e tornare dal vivo nella centralissima Piazza San Vittore, sabato 20 novembre alle ore 17.45.

Dallo scorso settembre, rispettando i protocolli antiCovid 19, il complesso musicale guidato dal Presidente Isidoro Moroni, ha ripreso la propria attività di preparazione musicale assieme al maestro Simone Clementi. Dopo la recente partecipazione al corteo del 4 novembre assieme al neo Sindaco Andrea Orlandi, ai rappresentanti delle istituzioni, delle Forze Armate e associazioni combattentistiche; il complesso musicale, l’associazione più vecchia della città nata nel 1901, si ripresenterà al pubblico almeno all’aperto, con una serie di brani di musica classica e moderna per allietare la cittadinanza in questo giorno di festa.

Il gruppo parteciperà alle 18.30 alla Santa Messa nella Chiesa Prepositurale di San Vittore , ricordando tutti i musicanti che nel corso di questi 120 anni di storia hanno fatto parte del complesso e tutti coloro che con grande impegno danno continuità a quest’associazione. Infine i musicanti assieme al maestro proseguiranno l’attività concertistica con il consueto ‘Concerto di Natale’ del prossimo 19 dicembre in chiesa San Vittore.