Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia. Una raccolta straordinaria di farmaci e altri prodotti pediatrici

Il prossimo 20 novembre si celebrerà nuovamente la giornata Mondiale dedicata alla sensibilizzazione dei diritti dell’infanzia. Si tratta dell’62esimo anniversario dell’approvazione della Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo, avvenuta all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New York, nel 1959.

La Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus che si è data come mission la sensibilizzazione sui diritti dei bambini promuove insieme al comune di Milano una raccolta straordinaria di di farmaci da banco, alimenti e prodotti pediatrici per i bambini e i ragazzi che si trovano in condizioni di povertà in povertà sanitaria.

L’iniziativa coinvolge molti enti e si terrà in tutta Italia da lunedì 15 a sabato 20 novembre. I volontari della fondazione si troveranno in 2000 farmacie, sparse su tutto il territorio nazionale, per raccogliere i prodotti che saranno poi donati a diversi enti. In Italia si tratta soprattutto di case famiglia, Comunità per minori e Comunità per mamme e figli, ma i prodotti andranno anche all’estero e saranno donati all’ Ospedale NPH Saint Damien, che è l’unico ospedale pediatrico di Haiti