Incidente in Tangenziale. 3 feriti

Milano, questa mattina alle 8.48 un grave incidente ha coinvolto 3 tir. Gli autisti sono rimasti feriti, uno in modo più serio. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti sul posto per liberare 2 dei feriti rimasti incastrati fra le lamiere contorte. Uno è grave.

Pezzi di ferro e rottami erano sparsi sulle corsie della tangenziale nord di Milano, all’altezza della intersezione con la tangenziale est, in direzione Torino, nel tratto fra le uscite di Sesto San Giovanni e Sesto Sud. 2 mezzi sono arrivati dai Vigili del fuoco dai comandi di Gorgonzola e di Monza e l’autogru dal comando di Milano. Diverse anche le ambulanze della croce Verde di Pioltello e della Croce Rossa di Monza Brianza, i cui soccorritori hanno prestato le prime cure ai feriti.

Uno, il più grave, è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele di Milano, gli altri due, in codice verde, sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di universitario di Città Studi. Sul posto, fino a tardi per regolare il traffico intanto che la strada veniva liberata dai rottami dei 3 grossi camion, gli uomini dell’Ats di Assago.