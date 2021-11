Quarto Oggiaro. La Squadra Mobile tende la rete nelle strade

Milano. Lo scorso venerdì, il 5 novembre, in via Val Trompia, a Quarto Oggiaro, erano di servizio i poliziotti in borghese della 6° Sezione della Squadra Mobile. Preso uno spacciatore

Quello del poliziotto alle volte è un mestiere meticoloso e certosino. Si cercano i pesci grossi, ma si curano e se ne pescano tanti piccoli. Il contrasto alla microcriminalità diffusa passa anche per il controllo continuo del territorio. Ed è così che mentre anche loro passeggiavano anonimamente per la via, hanno notato un pregiudicato italiano di 59 anni che camminava lungo la via, guardandosi intorno. Dava l’idea di essere in attesa.

Dopo pochi minuti è infatti giunto un altro uomo. I 2 hanno parlottato un po’, spostandosi sotto i portici di via Val Trompia. Si guardavano continuamente intorno. Poi si sono scambiati qualcosa, e si sono separati. I poliziotti hanno assistito a tutta la scena e appena i due si sono separati li hanno seguiti, e fermati. All’acquirente un italiano di 41 anni, hanno trovato addosso un grammi di hashish. Allo spacciatore 59enne, invece, aveva addosso 30 grammi di hashish.

Il 41enne si è guadagnato una segnalazione come assuntore di droghe, e il 59enne secondo è stato fermato con l’accusa di spaccio di stupefacenti.