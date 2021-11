Il ripristino dell’orologio campanario a Cerello e i progetti di Corbetta Missionaria

Continua lo svolgimento dei progetti di Corbetta Missionaria onlus e con essi raccolte benefiche come quella di patate e riso dello scorso fine settimana. La Baby Home in Kenya ma non meno importante è il reparto maternità a Rakwaro (sempre in Kenya).

Domenica 14 novembre 2021 sarà invece la volta di un altro appuntamento per i fedeli. Ci sarà infatti l’inaugurazione del ripristino dell’orologio del campanile della chiesa di San Vincenzo Martire a Cerello con Battuello di Corbetta.

Alle 10.30 sarà celebrata la messa solenne e alle 11.45 sarà attivato l’orologio con ritrovo presso il giardino privato degli ulivi adiacente alla chiesa. Alle 15 del pomeriggio si terrà l’incontro “Campane, torre campanaria e orologio: significati religiosi e liturgici”. L’appuntamento è in sala don Sacchi in piazza Canonica adiacente a piazza del Popolo (Corbetta). Relatore: Monsignor Marco Navoni.

