Evacuazione all’Ikea di Corsico. Qualcuno ha diffuso sostanze irritanti

Cosa è successo di preciso nel pomeriggio di mercoledì 3 novembre all’Ikea di Corsico? Sono state infatti evacuate quasi 1000 persone presenti all’interno del punto vendita milanese e da una prima ricostruzione dei fatti eseguita dai soccorritori e dalle forze dell’ordine tutto porterebbe allo spargimento di una sostanza irritante per le prime vie respiratorie, che ha causato a sua volta il malessere di diversi clienti.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e 2 mezzi NBCR. Si pensa allo spargimento di una sostanza irritante tipo spray al peperoncino ma la domanda è: perché? Si tratta proprio di questo? Come ha fatto la videosorveglianza a non fornire elementi per far scattare l’allarme?

Molti dunque gli interrogativi che troveranno risposta nelle prossime ore, quando cioè verranno sentite le eventuali testimonianze e reperite informazioni aggiuntive.

