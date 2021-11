Morto Antonio Salmoiraghi, l’87enne abbiatense scomparso

Tutti si sono mobilitati. Tutti hanno sperato ma purtroppo il suo corpo è stato recuperato senza vita.

Promozioni

ANTONIO SALMOIRAGHI era scomparso pochi giorni fa dalla Cascina San Donato, nell’abbiatense, dove risiedeva. L’allarme è scattato venerdì scorso e da allora le squadre molecolari e le forze dell’ordine hanno operato senza sosta.

Promozioni

Poche ore fa il ritrovamento del suo corpo senza vita nel boschetto limitrofo al Canale Scolmatore. E proprio qui, solo fino a ieri (domenica 31 ottobre 2021) i cani molecolari avevano fiutato tracce del passaggio dell’anziano.

Promozioni

Tutto farebbe pensare a un allontanamento spontaneo. Si suppone anche che l’87enne si sia trovato in difficoltà proprio per essere lontano da casa.

Promozioni

Il corpo non presenterebbe inoltre segni di violenza e al momento non appare neppure valida la scelta da parte dell’uomo di compiere un gesto estremo. Si suppone invece che i giorni passati all’addaccio, uniti all’età abbiano decretato un fine tragico alla vicenda.

Ora è il tempo del dolore per la famiglia e per chi lo ha conosciuto.