“La Nuvoletta”: dalla locanda alla pizzeria e ristorante pluripremiati. Sapori amalfitani a Corbetta

Non solo ristorante e pizzeria, pluripremiati e conosciuti sul territorio ma anche locanda e pernottamento ideale per viaggi di lavoro o per brevi soggiorni fuori casa. “La Nuvoletta” degli eredi di Antonio Ruocco, si trova accanto al ristorante e pizzeria condotta dalla stessa famiglia Ruocco: un tutt’uno che permette di godere dell’atmosfera casalinga, di convenzioni per la prima colazione, del menù fisso e di molto altro ancora ma che tuttavia permette di consumare piatti tipici della costiera amalfitana e specialità uniche anche per pranzi di lavoro, feste di compleanno ed eventi in genere.

Promozioni

Il giardino interno con possibilità di pranzare e cenare

C’è anche la possibilità di pranzare e cenare all’aperto, nel giardino interno, oppure ancora usufruire di questo spazio per allestimenti legati ad eventi, o più semplicemente per essere più tranquilli ed appartati. Per le feste poi, è possibile ordinare piatti, pizze, dolci o sfiziosità monodose con la consegna a domicilio gratuita nel Magentino (da non confondersi con servizio di catering NON previsto).

Promozioni

Un totale di 6 camere tutte con letti doppi se non tripli. Ogni camera ha letti separati, così da poter accogliere i lavoratori ma anche le famiglie con bimbo a seguito. Ogni camera ha il proprio bagno, l’aria condizionata, il frigorifero, la tv, il wi-fi gratuito, adattatori per prese di corrente e altri confort ancora. La locanda si trova a metà strada tra il centro storico di Corbetta, con ville di delizia e parco comunale con laghetto nonché dalla stazione di Santo Stefano Ticino che porta direttamente a Milano e a Rho fiera. Entrambe le destinazioni si trovano circa a 500 metri e possono essere raggiunte in sicurezza a piedi o in monopattino/bicicletta. La locanda si trova in un’intersezione dalla ex strada statale 11 che collega in maniera diretta i mezzi motorizzati a Milano e Novara, nonché alla Boffalora-Malpensa (in 20 minuti si raggiunge l’aeroporto). A 20 metri dalla locanda si trova anche la fermata bus per le varie destinazioni nell’hinterland milanese. I costi di pernottamento vanno dai 60 euro (camera doppia) ai 75 euro (camera tripla) a notte.

Promozioni

Camera doppia con anche una scrivania per il lavoro

Un brindisi speciale con piatti stagionali

Non solo vini e liquori che giungono direttamente da produttori locali della costiera Amalfitana, tra cui il classico e sempre gradito limoncello, ma anche vini e spumanti firmati Lamborghini che provengono dall’omonima tenuta in Umbria. Del resto l’attenzione per le materie prime è massima e i menù sono stagionali proprio per servire sempre piatti con ingredienti freschi. C’è poi una delizia che si può gustare solo a Ferragosto e che rende onore alla tradizione di Maiorica (paese di origine della famiglia Ruocco): le melanzane fritte due volte e ripassate nel cioccolato fondente.

Promozioni

Sapori e ricordi del Sud Italia

La cucina Amalfitana è buona e conosciuta in tutto il mondo ma quando si tiene fede alla ricetta originale e si presenta il piatto in maniera odierna, è una festa per gli occhi e il palato! Via libera allora alla paella, agli scialatielli allo scoglio o con crema di friarielli, tartare di gambero rosso di Marzara, oppure tortelli ripieni di porcini e patate, serviti con burro fuso e tartufo. E che dire del filetto di maiale con cipolla rossa caramellata, servito con crema di pecorino e cotto lentamente a temperature basse per mantenere gusto e profumi. Il polipo viene cotto anch’esso a bassa temperatura e rigenerato in padella per poi sposarsi alla crema di burrata e pomodorini.

La pizza da Antonio

Chi nella zona non conosce la famosa pizza di Antonio? Recentemente scomparso, il maestro pizzaiolo ha trasmesso l’arte alla famiglia e alla nuova generazione: forchetta d’oro nel 1990, quarto classificato ai Campionati italiani dei pizzaioli (1985), Premio “Milano produttiva” dato nel 2009 dalla Camera di Commercio meneghina, Premio attività storiche Comune di Corbetta nel 2018 (apertura nel 1974). Si possono così assaporare le pizze più classiche con impasto fatto con lievito madre (72 ore di lievitazione), disponibile anche in versione integrale, alla curcuma e agli spinaci (soprattutto per far mangiare verdura ai bambini). Si eseguono anche pizze baby e calzone fritto nelle varianti ricotta e spinaci o ricotta e prosciutto.

Promozioni

Si passa poi alle specialità come la pizza Papillon (mozzarella, bufala, crudo, rucola e pomodoro), la pizza Marchese del Grillo (cicoria romana, guanciale di Norcia, pecorino), la pizza Dolce e Piccante (mozzarella, ‘nduja, zola, cipolla rossa caramellata). La base delle pizze è quella della pummarola di San Marzano lavorata a mano direttamente da “La Nuvoletta”.

Dolce tradizione e innovazione

Il 70 per cento dei dolci viene prodotto direttamente da “La Nuvoletta” che come specialità offre la pastiera napoletana ma anche un dolce autunnale: una bavarese allo zabaione con salsa di fichi d’India, fichi caramellati e cialda di sfoglia. E poi ancora panna cotta allo zabaione, tiramisù, profitterol e dolci al cucchiaio.

Promozioni

Servizi

Si va dalla consegna a domicilio della semplice pizza a quella dei piatti di cucina e alle torte per le feste (no catering). La consegna è gratuita nel Magentino. I piatti e le specialità si possono vedere sulla pagina facebook de “La Nuvoletta”, su instagram, oppure si può consultare il sito www.pensionelanuvoletta.it dove si trovano tutti i contatti per prenotazioni e informazioni di vario genere (tel 02.9771368). E per chi ha poco tempo e vuole mettersi in contatto, c’è pure il servizio whatsapp 331.4466013.