Andrea Cane: la Regione Piemonte è una delle aree con meno rischi di contagio Covid 19 in Europa

Si è conclusa formalmente l’indagine conoscitiva sulla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che è stata al centro della seduta del Consiglio regionale del Piemonte che si è tenuta ieri a palazzo Lascaris. Una indagine necessaria oltre che per monitorare quanto successo durante la pandemia anche per fare il punto della situazione sui rischi di contagio oggi esistenti sul territorio regionale.

Il Piemonte è una delle aree meno a rischio contagio in Europa

Il sunto dei risultati dell’indagine sono stati riportato dal vicepresidente leghista della commissione Sanità Andrea Cane nel suo intervento. “In Piemonte si è fatto tutto il possibile durante la pandemia”, ha detto “e il report sull’andamento della pandemia in Europa, a cura come sempre del Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ci premia già da diverse settimane come una delle aree meno a rischio contagio dell’intero continente.

Una nota polemica

Sulle polemiche nate a proposito della gestione della pandemia Andrea Cane è stato molto diretto. “Le accuse delle opposizioni oggi in aula non mi hanno stupito, dal momento che avevano già usato per mesi la pandemia come strumento elettorale a loro favore, con argomenti pretestuosi ed interventi fatti ad hoc per trovare un colpevole, per screditare l’operato dell’Assessore Luigi Icardi e della maggioranza in Consiglio regionale a guida Lega: ma questo traballante tentativo mediatico è oggi palesemente naufragato.”

I risultati ottenuti

Nel suo intervento ha poi sottolineato e commentato i risultati ottenuti. “In Piemonte, grazie a un lavoro colossale in un contesto che veniva descritto come di medicina delle catastrofi, nessuno è stato lasciato indietro, e oggi siamo qui con la stessa squadra a costruire il futuro del nostro Piemonte. Questa è l’unica cosa che conta”. Il Consiglio regionale del Piemonte guarda al futuro con la nuova legge “Azienda Zero” e la ripresa delle attività sanitarie regolari, compatibilmente con la situazione post pandemica e la prosecuzione delle campagne vaccinali.

