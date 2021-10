Il terremoto si è sentito profondamente

Un terremoto, anzi 2, oggi hanno superato la soglia della magnitudo 2. Uno in Albania, questa mattina alle 8.10, di magnitudo 4.4 a soli 7 km di profondità. l’epicentro è vicino alla cittadina di Valikardhè. Deve essersi sentito molto bene. Un altro terremoto si è verificato alle 12.53, 3 chilometri a nord di Montefelcino, in provincia di Pessaro e Urbino. Magnitudo 4.1 e profondità 38 km. Altro terremoto degno di nota, è stato questa notte alle 2.35, esattamente in mezzo, del mare adriatico. L’epicentro in mare ma su una linea che potrebbe unire idealmente Montefelcino e Valikardhè , a 31km di profondità.

Altri 2 terremoti si sono verificati in profondità a Serrungarina, sempre in provincia di Pesaro e Urbino. Uno a 1 km a nord ovest della località alle 12.56, magnitudo 2.1 profondità 37 km, e l’altro alle 13.25 a 2 km ovest con magnitudo 2.7 e con una profondità di 40 km.

Nonostante la grande profondità in Italia si è sentito più quello con epicentro a Montefelcino di quello dall’altra parte della costa. Fra i due terremoti vi sono state molte scosse, da una parte all’altra fra le sponde sud del mar Adriatico, ma erano tutte al di sotto la soglia della magnitudo 2. Difficile quindi che le persone se ne accorgano. Il nostro è un pianeta vivace, tendiamo a dimenticarlo fino a che non succede qualcosa vicino a casa.

