In corso le indagini su una violenza sessuale a Milano

Milano. Sono in corso da parte della polizia di Stato le indagini su una violenza sessuale denunciata domenica 24 ottobre da una giovane di 24 anni.

Promozioni

Da quanto saputo i fatti sono avvenuti alle 9 circa della mattina in via de Tocqueville, a seguito di una nottata in discoteca. La giovane è stata portata per i referti del caso all’ospedale Mangiagalli, dove esiste una unità esperta sia negli accertamenti medici sia nell’assistenza medica e psicologica delle vittime.

Promozioni

Non sono stati ancora noti particolari sui fatti perchè indagini e accertamenti su quanto accaduto sono in corso.

Promozioni

Rimane sempre il monito, per le donne ma non solo per loro, di scegliere con cura le persone con cui uscire e anche chi si frequenta occasionalmente e di non temere di fermare la prima avance non gradita, anche chiamando immediatamente le forze dell’ordine.

Promozioni