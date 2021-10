Pavia: investito ciclista 17enne

Si stava recando a scuola in bici il 17enne coinvolto nell’incidente avvenuto pochi minuti dopo delle 8 del mattino di mercoledì 27 ottobre 2021 in via Riviera, a Pavia.

Promozioni

Il traffico intenso del mattino. Forse una disattenzione? Il manto stradale reso scivoloso dalle prime brinate? Sta di fatto che il ragazzo è stato investito da un mezzo motorizzato.

Promozioni

E’ stato chiamato il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza ed è stata allertata la Polizia locale. Per fortuna, al momento dell’intervento dei sanitari, le condizioni del 17enne sono apparse meno grave di quanto pensato all’inizio. Se l’è cavata con un grosso spavento e con ferite lievi.

Promozioni