Enav. Ecco Cos’è quell’aeroplanino che sta volteggiando sui nostri cieli da qualche ora

Nell’alto milanese fra Malpensa e magenta in tra le 13 e le 15.30, ma probabilmente continuerà ancora, sta facendo molti passaggi un piccolo aereo velocissimo e che vola ad una quota relativamente bassa. Per questo lo sentiamo bene. Non è un aereo militare e non sta succedendo nulla. Si tratta di un velivolo Piaggio AVANTI II, di proprietà dell’Enav, che sta misurando l’efficienza delle radiofrequenze nella zona delle rotte di atterraggio e decollo dell’aeroporto di Malpensa.

Alcuni messaggi sono arrivati a Co Notizie, chiedevano se sapevamo cosa stava succedendo sopra di noi, qui nell’alto milanese. Qualche rapido controllo ci ha permesso di capire che l’aereo è di proprietà dell’Enav, ente nazionale per la vigilanza aerea, e che è utilizzato per effettuare in volo controlli sull’efficenza delle trasmissioni radio usate dagli aerei di linea.

Il Piaggio AVANTI II dell’Enav

Per effettuare questi controlli utilizzano apparecchiature particolari montate sugli aerei, come quello che sta volteggiando sulle nostre teste. “Grazie ai nostri piloti e una nuova flotta di aeromobili Piaggio Aero P180 Avanti II equipaggiati con tecnologie all’avanguardia, effettuiamo una media di 1.800 ore di volo l’anno. I nostri velivoli consentono di eseguire controlli in volo senza necessità di apparecchiature installate a terra ottenendo risultati in tempo reale e sempre in linea con le normative internazionali,” scrivono sul loro sito internet, dove è anche pubblicata la foto qui sotto che ritrae l’interno di uno degli aerei. L’aereo si chiama Avanti II come la frase di risposta utilizzata nelle comunicazioni radio (“Alfa da Bravo, cambio”. “Avanti Bravo”)

