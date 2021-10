“Oro Argento Magenta”: dal gioiello all’orologio, dal monile all’idea regalo

Da via Sanchioli alla centralissima via Roma 52, di fronte alla basilica, con i servizi e la competenza di ieri ma con anche nuove collezioni. “Oro Argento Magenta S.r.l” si ripresenta al Magentino con un’oreficeria, laboratorio, servizio di ritiro oro/argento e con una serie di collezioni che spaziano dalla pelle al Capodimonte, dall’alta bigiotteria all’orologeria, con anche pezzi di monili preziosi.

Oreficeria, riparazioni di monili/gioielli in oro e argento ma anche pietre dure e orologi

Ritiro oro e argento per permuta oppure con pagamento in contanti, omonima pagina facebook, instagramm e altro ancora (telefono 02.24167583). Un mondo di preziosi per tutte le tasche, dato che qui si può trovare anche l’alta bigiotteria di “Mad tea”, nonché per tutti i gusti dato che si spazia dal classico al moderno e a pezzi ricercato come orologi in legno, anelli celebrativi della laurea, cofanetti in argento e ferma libri-scultura.

Si parte dal laboratorio di oreficeria dove si creano collane, anelli, orecchini, bracciali, spille con materiali preziosi e pietre dure. E’ incluso il servizio di incisione e di rodiatura nonché di pulizia. Le fedi per gli sposi vengono poi realizzate in base alla richiesta e l’incisione è gratuita. Esiste poi la possibilità, su richiesta, di ordinare diamanti Namuri e pietre preziose di vario genere e caratura.

Cornici, calici con placche in argento, statuine ricoperte d’argento, piccoli ninnoli in argento e altro ancora è disponibile in negozio tra gli articoli regalo che includono anche la linea Ottaviani per chi ha un lavoro d’ufficio, la linea di Gai Mattiolo e i diffusori in Capodimonte firmati Erbolinea, nonché i prodotti “First class”.

Tra le pietre preziose si ricordano marche come Gilia, Shankara Firenze e creazioni argento e pietre dure di Mammacua. Tra l’argento di prima qualità spiccano nomi e collezioni come “La Mondae”, Rossetti, Melitea e Zogno (argento e oro). Non meno importanti: competenza, professionalità e un ambiente decisamente di classe che rispecchia i preziosi trattati.

C’è infine la sezione dedicata agli orologi Citizen (Smile, Solar, Vagari), Lynx, Just Cavalli e Mini che vanno dai modelli classici a quelli chic per signora e signorina, per poi toccare gli ecologici in legno e i solari, con tocchi di estrosità e di classicità per ogni gusto.

Dal ciondolo per la ragazzina, ai carillon e agli album preziosi per i nuovi nati; dalla collana classica in pietre dure al gioiello in metallo, senza nulla togliere ai classici gioielli in oro, argento, oro e argento senza tempo.