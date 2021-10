Fuga di gas nella notte a Milano

Milano. Notte pesante per gli abitanti di via Desenzano, nei pressi di zona De Angeli. Una fuga di gas alle 2 di notte da un tubo di media dimensione, da 18 mm, ha creato apprensione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina che hanno evuacato 60 persone e iniziato i lavori per rispristinare le condizioni di sicurezza. Sul posto anche le forze dell’ordine e, per prevenzione, i soccorritori del 118.

Coinvolti i residenti dei numeri civici 5/7/11/15 . Attualmente tutto pare risolto e nelle via Desenzano, che è una strada a senso unico, è tornata la calma.

