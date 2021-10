Caos Green Pass. Movibus sopprime più di 80 corse. Ecco quali

In tilt il trasporto locale a causa del Green Pass. Sono state soppresse 80 corse della Movibus in tutto l’altomilanese. Qui in basso l’elenco di orari di autobus che non ci saranno più. La movibus è l’unica azienda ( un’ Ats) per il trasporto pubblico in più di 69 comuni della provincia milanese.

Promozioni

C’è qualcosa che non va. I conti non tornano. Il 90% della popolazione lombarda è vaccinata contro il Covid, cioè praticamente tutti, se si considera che i bambini, gli adolescenti, i malati e altre categorie di persone sono esenti. La movibus da oggi ha soppresso ben 80 corse al giorno.

Promozioni

Il numero di autisti di autobus dell’azienda che non possono lavorare perchè senza green pass supera la media lombarda di lavoratori non vaccinati, che dovrebbe essere vicina allo 0. Oppure, come è facile intuire, le proteste contro l’obbligo di green pass coinvolgono anche tante persone che hanno fatto il vaccino e in realtà si stanno battendo anche per chi il vaccino non può o non vuole farlo, contro l’obbligo di averlo. Obbligo che non temo di definire perlomeno sconsiderato.

Promozioni

Un veloce calcolo sulle ore di lavoro, infatti, dedotto dalla considerazione che mediamente una corsa di un autobus dura un’ora e che è impossibile che un autista guidi per più di 6 ore consecutive. Per aver cancellato più di 80 corse significa che sono senza green pass almeno 20 autisti sui 180 circa che si muovono lungo le linee di competenza dell’azienda. Un disastro, soprattutto perchè la diminuzione delle corse avviene quando ancora è necessario mantenere un certo distanziamento sociale, e i mezzi pubblici sono sempre stati un problema, da questo punto di vista.

Promozioni

Di fatto significa che se ci sono meno corse, ci sarà più accalcamento e una grande diminuzione della qualità del servizio di trasporto pubblico nella provincia di Milano. Un disastro su cui possiamo affermare che l’obbligo di Green Pass ha di fatto, in realtà e concretamente aumentato le possibilità di contagio da Covid.

L’elenco delle corse soppresse