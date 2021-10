Centrale termica a Turbigo. 2 operai cadono da un tetto

Turbigo, intorno alle 11.30 di questa mattina 2 operai di 42 e 49 anni sono caduti dalla sommità di una copertura che si trova all’interno della Centrale termica di Turbigo, che si trova nei pressi della cascina Padregnana. Sono volati giù da un’altezza di 6 metri. Per uno dei due il volo è stato, sembra, senza conseguenze.

Promozioni

Le condizioni dell’altro operaio, invece, sembrano invece serie. I soccorritori delle ambulanze di Rho Soccorso e della Croce Bianca di Legnano, arrivati sul posto in pochi minuti, lo hanno intubato e preparato per il trasporto aereo al pronto soccorso

Promozioni

2 elicotteri

Poco dopo le 12, nei pressi del piazzale, sono atterrati 2 elicotteri del 118, pronti a trasportare i due operai ai pronto soccorsi di destinazione. Si stanno attendendo notizie ulteriori di questo ennesimo infortunio sul lavoro. Gli elicotteri sono ambedue in codice giallo.

Promozioni

Alle 13.15 un elicottero si è alzato dirigendosi verso il pronto soccorso dell’ Ospedale di Circolo a Varese, in codice giallo. L’altro elicottero si è alzato alle 13.30, e diretto verso il Pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda, in codice rosso, con a bordo il ferito più grave.

Promozioni

Sul posto oltre ai soccorritori ci sono i vigili del fuoco che fanno riferimento al comando provinciale di Milano, i carabinieri della compagnia di Legnano e il personale dell’ATS.

Il secondo incidente del giorno per i vigili del Fuoco sulla via per la Centrale Termica

Questa mattina, intorno alle 8.32, sulla stessa via che porta alla centrale termica, i vigili del Fuoco erano intervenuti a causa di un’automobile che si è ribaltata. Nessuna conseguenza per l’autista, sembra, che non è stato trasportato in ospedale nonostante l’intervento sul posto di un’ambulanza della croce Azzurra di Buscate.

Promozioni