Arrestato 6 volte più 1 in un mese

Milano. Alcune persone conquistano record particolari. Un 30 enne italiano è riuscito ad essere arrestato 6 volte (più una) nel giro di un mese. 3volte per evasione dagli arresti domiciliari e 3 volte per furto e rapina.

Promozioni

Si tratta di un tossicodipenente che abita nella zona di Largo Boccioni, dichiarato in conclamata incompatibilità con il carcere e che quindi stava scontando la condanna agli arresti domiciliari.

Promozioni

Era probabilmente incompatibile anche con casa sua perchè, nonostante gli arresti domiciliari, la polizia lo aveva sorpreso ben 3 volte, nell’ultimo mese, fuori casa senza permesso. Durante l’ultima evasione, i poliziotti che lo hanno arrestato gli hanno contestato anche il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Aveva infatti in tasca un coltello e un paio di forbici.

Promozioni

Portato in tribunale per l’ennesima volta in direttissima il giudice ha optato per un nuovo collocamento agli arresti domiciliari. Poi si è lasciato convincere che l’unico modo di convincerlo a rispettare il prossimo e la legge era tenerlo sotto stretto controllo e questa notte ha firmato l’ordinanza di sostituzione della pena revocando gli arresti domiciliari e disponendo la custodia in carcere. Subito dopo i poliziotti si sono presentati a casa sua. Era a casa e così lo hanno nuovamente arrestato, cioè preso in consegna, e accompagnato al carcere di San Vittore.

Promozioni