Trading online. Chiusa piattaforma tedesca. I trader perdono 15 milioni di euro, ma truffa potrebbe essere da 500 milioni di euro

Le polizie di Germania, Bulgaria, Cipro, Paesi Bassi e Ucraina hanno fatto chiudere un’importante piattaforma tedesca di trading online che si era rivelata fraudolenta. Le vittime hanno perso almeno 15 milioni di euro.

Promozioni

Lo ha comunicato oggi Eurojust, l’agenzia che si occupa del coordinamento fra polizie di paesi europei diversi quando un caso tocca più di uno stato ed è necessario un coordinamento fra le varie tipologie di reati dei diversi ordinamenti giuridici. questa volta, dicono da Eurojust, l’operazione è avvenuta con il sostegno si di Eurojust che di Europol, l’agenzia per il coordinamento delle polizie europee.

Promozioni

“Il principale sospettato gestiva un sito di trading online dall’aspetto professionale nelle cosiddette opzioni binarie, che prevedeva profitti elevati. Dopo gli investimenti iniziali, le vittime sono state incoraggiate a versare di più nel presunto fondo di investimento, perdendo tutti i loro soldi. Durante una giornata di azione, un sospetto è stato arrestato e otto luoghi sono stati perquisiti.” Scrivono da Eurojust.

Promozioni

Le operazioni dei truffatori si sono svolte tra maggio 2019 e settembre 2021. Sono riusciti ad attirare principalmente investitori tedeschi con annunci online e tramite i social media. Dopo il contatto iniziale, i clienti sono stati avvicinati da presunti consulenti finanziari, che hanno mostrato false curve grafiche online di profitti in aumento. A tal fine sono stati istituiti call center in Bulgaria, Cipro e Ucraina, con operatori di lingua tedesca. Inoltre, per coprire la truffa sono stati utilizzati un sistema di algoritmi speciali e oltre 250 nomi di dominio e server.

Promozioni

“Quando gli investitori del sito di trading online hanno chiesto i pagamenti, sono stati tenuti buoni con varie scuse o sono stati trasferiti ad altri membri del personale del call center. In realtà, poi, non è stato restituito nulla. I profitti sono stati trasferiti ai colpevoli, utilizzando una serie di società istituite allo scopo. Gli investitori sono stati truffati per almeno 15 milioni di euro”. Gli investigatori stimano che l’importo totale della frode potrebbe ammontare anche a circa 500 milioni di euro.

Le opzioni binarie del trading online sono strumenti finanziari ad alto rischio, con importi fissi di denaro solitamente forniti come pay-off o altri titoli sottostanti utilizzati come garanzia. Sono spesso utilizzati nei prezzi teorici delle attività, ma sono soggetti a frodi e spesso utilizzati nelle truffe online per attirare gli investitori con presunti alti tassi di profitto.

Promozioni

Per assistere durante la giornata di azione, Eurojust ha istituito un centro di coordinamento e ha assistito lo scambio di informazioni giudiziarie transfrontaliere tra tutti i paesi coinvolti. Inoltre, l’Agenzia ha fornito supporto per l’esecuzione dei mandati d’arresto europei. Europol ha consentito a una task force operativa di assistere le autorità nazionali coinvolte nelle azioni e di inviare agenti sul posto.

L’operazione è stata condotta sul campo dalle seguenti autorità:

Germania: Procura della Repubblica (PPO) Göttingen; OPP Rostock; Dipartimento centrale investigativo criminale Braunschweig; Dipartimento investigativo criminale Rostock

Bulgaria: Ufficio del Procuratore Specializzato (SPO), che coordina e dirige le attività del Dipartimento Investigativo Specializzato collegato a SPO; Direzione Generale Polizia Nazionale

Cipro: Ufficio del procuratore generale, unità antiriciclaggio; Ministero della Giustizia; Polizia, quartier generale del dipartimento investigativo criminale di Cipro

Paesi Bassi: Procura nazionale per i crimini finanziari, economici e ambientali; Polizia fiscale olandese (FIOD)

Ucraina: Ufficio del Procuratore Generale; Ufficio del procuratore della città di Kiev; Dipartimento di Cyberpolizia della Polizia Nazionale dell’Ucraina; Divisione di polizia del distretto di Shevchenkivskyi della città di Kiev