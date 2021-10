Inveruno. Incendio. Grave una donna

Inveruno. Una donna di 72 anni è rimasta gravemente ferita nell’incendio di un capanno nel cortile della sua abitazione. È successo a Inveruno questa notte verso le 2, in una via del centro cittadino.

La donna è stata soccorsa dai Vigili del fuoco di Inveruno che, arrivati primi sul posto per spegnere l’incendio, la hanno trovata esamine e coperta di ustioni. Poco dopo, i soccorritori delle ambulanze del 118 e di un auto medica la hanno intubata e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda. Purtroppo è in coma, ha ustioni al torace, all’addome, alle gambe e a un braccio.

Non si sa cosa possa essere successo. La donna è conosciuta per aver alcuni problemi psichici. Il capanno è uno dei soliti capanni da cortile, che funzionano come cantine dove sono raccolti legna cassette e giornali.

