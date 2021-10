Investita lungo via Aldo Moro. Vidigulfo (Pv)

La missione è ancora in corso ma si sa che ad essere coinvolta è stata una donna di 30 anni, investita pochi minuti dopo le 9 del mattino di venerdì 1° ottobre 2021, mentre camminava in via Aldo Moro, Vidigulfo (Pv), lo stradone dove si concentrano diverse abitazioni.

Allertato il 118, l’Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto e in codice rosso (sinonimo di allerta alta) un’ambulanza e un’automedica. I soccorsi sono giunti all’altezza del numero civico 8. Allertata anche la Polstrada di Pavia. I soccorritori stanno stabilizzando la malcapitata.

