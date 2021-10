Ferito 17enne nello scontro auto-moto. Castellanza (Va)

Brutto incidente tra un’auto e una moto nella mattinata di venerdì 1° ottobre 2021. Ad avere la peggio un 17enne che è stato soccorso dai sanitari dell’ambulanza inviata sul posto dal 118. Allertati anche i Carabinieri di Busto Arsizio.

Il fatto è successo poco dopo le 7.30 del mattino lungo via Azimonti 5, all’altezza dell’Istituto professionale di Servizi Commerciali e Turistici. Il ragazzo ha riportato diversi traumi ma per fortuna non è in gravi condizioni né tanto meno in pericolo di vita. E’ stato trasferito all’ospedale di Legnano.

