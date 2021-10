Aggressione in via Curiel. Rozzano

Aggressione nella notte a Rozzano. Sono stati coinvolti un giovane di 29 anni e un uomo di 34. Sono stati allertati i Carabinieri di Corsico e sul posto è stata inviata un’ambulanza.

Il fatto è successo poco dopo le 5 del mattino di venerdì 1° ottobre 2021 nella zona di via Curiel dove si trova il mercatone della casa gestito da cinesi, nella via cioè che costeggia lo stradone che porta a Milano. Sono ancora da definire le cause dell’accaduto. Entrambe le persone coinvolte non hanno riportato ferite gravi.

