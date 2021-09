Morimondo. Tornano le giornate medievali e i laboratori di affresco

I biglietti per la visita al chiostro possono essere acquistati presso l’ infopoint di via Roma 3 (al secondo arco dal parcheggio).

Un lungo elenco di nuove occasioni per conoscere l’abazia di Morimondo

Per ogni iniziativa è previsto l’ingresso con il green pass o con la documentazione prevista dai provvedimenti anti contagio.

Quella di Morimondo è forse la piú bella e meglio conservata abazia medievale della provincia di Milano . Un luogo di grande spiritualità, ma ricco anche di cultura e storia, in cui sono sempre state organizzate iniziative che portano a conoscere meglio questo posto meraviglioso.

