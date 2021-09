Pier Capra, Fratelli d’Italia. Ancora pochi giorni per far sentire la propria voce prima delle elezioni. Municipio 9

Pier Capra, candidato alle elezioni amministrative del Municipio 9 in consiglio, che si svolgeranno il 3 e 4 ottobre 2021, non smette di essere tra la gente a raccogliere segnalazioni, bisogni e problemi per capire come agire concretamente attraverso progetti altrettanto concreti. E’ alla sua seconda esperienza nel campo della politica locale meneghina, la prima in seno ala lista “Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia”. Offre così la sua esperienza pluriennale nel campo della cultura e dell’ambiente a beneficio del Municipio 9: Porta Garibaldi-Porta Nuova, Isola, Niguarda, Ca’ Granda-Prato Centenaro-Fulvio Testi, Bicocca, Bovisa, Farini, Dergano, Affori, Bovisasca, Comasina, Bruzzano, Parco Nord, Maciachini-Maggiolina e Greco.

Un territorio vasto e non privo di problematiche che si trascinano da anni. Mancano ancora pochi giorni alla chiamata alle urne e così manca altrettanto poco per poter parlare direttamente con Pier Capra e far sentire la propria voce. Il candidato resterà sempre tra la gente, come del resto ha fatto in questi mesi, ma è importante poter scambiare con lui quattro chiacchere anche per farsi un’idea più ampia e chiara possibile del programma elettorale proposto dalla lista di Centrodestra che lo vede protagonista.

