Sta male per strada: intossicazione da farmaci. Vigevano

Sta male per strada, viene soccorsa: intossicazione da farmaci. E’ successo in via Trivulzio San Giacomo, a Vigevano, non lontano da Corso Cavour. Non sono ancora chiari i motivi dell’intossicazione, che non necessariamente è legata all’abuso dei farmaci stessi.

Si tratta di una giovane di 28 anni. I passanti hanno allertato il 118. Sul posto è stata inviata un’ambulanza che ha trasferito la malcapitata all’ospedale civile di Vigevano. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.

