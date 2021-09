Laura Molteni: giù il cavalcavia del Corvetto. Siamo allo studio di fattibilità

Milano. Il problematico cavalcavia di piazzale Corvetto è destinato ad essere abbattuto. Il progetto è già a livello di studio di fattibilità. Ogni passaggio, dalla proposta in consiglio comunale, fino al procedere di ogni singolo atto amministrativo, sono stati seguiti dal consigliere comunale della Lega Laura Molteni.

Non è facile, per un consigliere di opposizione vedere approvare le proprie proposte. Specie in una città come Milano, dove la contrapposizione politica è forte ma tenuta su un livello di rapporti che si potrebbero definire “in punta di coltello e forchetta”. Nel caso della proposta dell’abbattimento del cavalcavia Corvetto-Lucania, approvata durante la discussione del Pums, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, i voti contrari alla proposta, in tutto il consiglio comunale, sono stati solo 3. La proposta di Laura Molteni ha così incassato un’ampissima maggioranza e il progetto è stato integrato nel Pums.

Non è però finita così. Anzi, è proprio da quella approvazione che è iniziato un lavoro certosino per ottenere la realizzazione concreta del progetto. Approvata la mozione, nel giugno 2017, sono iniziati i passaggi amministrativi che da consigliere comunale Laura Molteni segue tutt’ora passo passo, con pazienza e determinazione. Sono passati 4 anni e, ci dice la Consigliera comunale, “il progetto è arrivato al punto dello Studio di fattibilità. Va seguito attentamente in ogni sua fase”. Ci sono molti particolari da definire, sia nel piano traffico sia nel progetto di abbattimento, e ogni passaggio tecnico amministrativo va monitorato con attenzione per evitare che si areni e che, quindi, faccia arenare tutto il progetto.

Il cavalcavia è considerato pericoloso, trafficato e molto inquinante. Il livello di gas prodotto delle auto prodotto ristagna e il rumore è molto alto. Nel tempo sono accaduti incidenti impressionanti in cui, all’altezza della curva di via Marocchetti, alcune auto sono cadute nella strada e nella piazza sottostanti.