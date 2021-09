Cade dalla bici arriva l’elisoccorso. Gaggiano

L’allarme al 118 è stato dato alle 13.19 di venerdì 24 settembre 2021 per un uomo caduto dalla bici lungo la strada provinciale 203. Sono ancora da chiarire i motivi della caduta e al momento non si esclude il malore o altro. Da una prima ricostruzione dei fatti pare tuttavia che non sia entrato in collisione con altri mezzi.

Sul posto il 118 ha inviato un’ambulanza e l’elisoccorso proveniente da Milano. Sul posto anche gli agenti del Consorzio dei Navigli. Le condizioni del ciclista appaiono serie.

