Giacomo Sartori. E’ suo il corpo trovato a Casorate Primo

Il 30enne era scomparso da Milano dopo aver subito il furto della carta di credito e del computer portatile che conteneva i dati di tutto il suo lavoro, mentre sedeva in un bar di Milano. Un ladro aveva preso lo zaino che lo conteneva, mentre appoggiato ai piedi del tavolino del bar.

Con queste parole il comando provinciale dei carabinieri di Milano ha annunciato il ritrovamento del corpo di Giacomo Sartori, il giovane che tutta la Lombardia stava cercando disperatamente da 6 giorni. Il ritrovamento della sua automobile a Casorate Primo, in provincia di Pavia, nel pomeriggio di mercoledì, lasciava poche speranze su una felice conclusione della scomparsa. L’auto risultava regolarmente chiusa e il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Milano aveva iniziato subito i rilievi tecnici. Intanto erano iniziate le ricerche dell’uomo nei dintorni. Purtroppo era già tardi.

Ritrovato Giacomo Sartori. “Nella mattinata odierna, nei pressi di via Cascina Caiello a Casorate Primo, è stato rinvenuto il corpo senza vita, verosimilmente a seguito di gesto autolesivo, di Giacomo Sartori, 30enne originario della provincia di Belluno, scomparso da Milano lo scorso sabato 18 Settembre”.

Ilaria Maria Preti 5251 Articoli

Metà Milanese e metà Mantovana, sono il Direttore responsabile di Co Notizie -Zoom News. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker di Radio Padania libera. Ora scrivo su alcune testate, coordino portali di informazione, sono una Web and Seo Editor Specialist