La 25^ Festa della Manzetta dell’Agricola di Lainate all’insegna della solidarietà

Lainate. Giovedì 16 settembre 2021 è stata presentata presso l’Agricola di Lainate la 25^ edizione della Festa della Manzetta, organizzata sempre la terza settimana di settembre, ma a causa del brutto tempo, come tutti i visitatori sanno, slitta di una settimana. Dopo una breve anticipazione in cui è stato spiegato che l’evento prenderà una connotazione un po’ più solidale, per essere un periodo piacevole e di festa ma sempre con lo sguardo rivolto al territorio e alle sue necessità dando spazio alle associazioni di volontariato.

Promozioni

Il sindaco di Lainate Andrea Tagliaferro e il patron Aldo Santacatterina.

“Benvenuti alla 25^ edizione della Festa della Manzetta.” inizia con questo messaggio coinvolgente Aldo Santacatterina, che prosegue “Ultimamente è sempre più difficile trovare collaboratori che si interessino a questo lavoro. C’è una difficoltà estrema a trovare personale. Stiamo facendo dell’attività diversa, provando con delle farine speciali. La nostra attività richiede una informazione e formazione costante, conoscenza del prodotto.”

Promozioni

La lavorazione e la trasformazione di un prodotto che nasce dalla terra “Ai ragazzi voglio trasmettere la mia esperienza di 62 anni a contatto con la terra. Oggi stiamo trebbiando il mais, che questo periodo di siccità ha impoverito, non avendo piovuto questa siccità ha asciugato la pianta, e il chicco si è raggrinzito, qualità pessima, per questo devi conoscere tutto il procedimento.” c’è un mondo che è un peccato non conoscere.

Promozioni

“Forse la colpa è anche mia, non riesco a dare la mia conoscenza ai giovani. C’era un progetto di fare una scuola che è importantissima. Nel periodo di pandemia ho chiuso la ristorazione, ma il negozio è andato alla grande. Un’altra cosa che vorrei fare sono i prodotti sotto vuoto, e nessuna scuola alberghiera ti insegna, oggi con la nuova tecnologia nelle case, con un microonde si può cucinare.” Ad Aldo piace molto lavorare col grano, non con la farina già pronta, e la conoscenza è fondamentale per un ottimo prodotto finale.

Promozioni

Il sindaco di Lainate Andrea Tagliaferro

Dopo Aldo Santacatterina ha fatto un breve intervento il sindaco di Lainate, Andrea Tagliaferro “Penso che la tua relazione Aldo rappresenti bene la realtà che viviamo oggi. Vengo sempre volentieri a questo appuntamento nonostante il tempo. Qui si vede sempre la vostra passione, con tutte le fatiche del caso, credo che chi è qui la percepiscano e la sentano. Continua così e non mollare. Il problema in questo momento è il lavoro, da una parte c’è tanta richiesta ma dall’altra chi offre non ha soddisfatta la propria necessità.

C’è un tema di incontro e un tema di competenze, perché forse nel tempo si sono creati anche dei buchi, e quindi abbiamo perso i giovani che non hanno ricevuto la necessaria competenza, non so di chi sia la colpa, uno scontro di generazioni. Comunque questa realtà, in questo caso è un bel esempio, un tentativo di diffondere questa conoscenza.” Forza e coraggio ad Aldo Santacatterina non mancano “Continua così.”

Promozioni

“Questa realtà è invidiata dai territori intorno e non solo, quindi un grazie a questa azienda.” Danila Madonnini vice sindaco di Lainate, a cui sono seguite le parole dei rappresentanti di realtà associative invitate per l’occasione, AVIS di Lainate, CRI di Lainate, associazione Seme della Speranza di Bollate, cooperativa il Grappolo e Serena, cooperativa La Ruota, associazione Lafra di Lainate.