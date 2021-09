Ladri in via Bruxelles. San Donato Milanese

Ladri in azione in via Bruxelles a San Donato Milanese e poi ancora presso Santa Giulia.

Nella notte di sabato 18 settembre 2021 hanno preso di mira diverse cantine degli stabili posti nella via. Hanno aperto le saracinesche con attrezzature idonee, tanto da far apparire le saracinesche stesse come scatole di sardine aperte e accartocciate.

Una volta entrati hanno fatto scempio e non solo lì, stando al racconto dei residenti. Hanno cioè tentato il colpo in diversi punti della zona.

