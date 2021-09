Accoltellato alla gola e ucciso al quartiere Giardino, Cesano Boscone

Ucciso al Quartiere Giardino. Alle 16:40 circa, a seguito di segnalazione al 118, i militari della Stazione di Cesano Boscone e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Corsico sono intervenuti in via dei Tigli, al quartiere Giardino, a Cesano Boscone, dove era stata segnalata la presenza di un uomo accoltellato alla gola ed in gravi condizioni.

L’uomo soccorso è un italiano 36enne, è stato soccorso e portato, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda a Milano. Era già in gravi condizioni. E’ morto poco dopo il ricovero, a causa delle ferite. Le indagini dei Carabinieri di Corsico e del Nucleo Investigativo di Milano sono in corso. Da primi accertamenti che hanno effettuato, l’omicida si è dato alla fuga subito dopo aver colpito il 36enne.

A pochi metri da dove è morto Djalla nel 2018 e proprio dove fu rapito nel 1978 Augusto Rancilio

Solo chi conosce bene la zona sa che il punto in cui si è verificato questo omicidio è a pochi metri da dove è avvenuto nel 2018 un altro efferato e terribile delitto: l’omicidio di Assane Diallo. E’ giusto dall’altra parte della strada, dove il territorio di Cesano Boscone, con il quartiere Giardino, confina con quello di Corsico, il quartiere Lavagna e dove la via dei Tigli, dopo l’incrocio, diventa via Curiel.

Nei palazzi che vedete nella foto, il 2 ottobre del 1978, quando erano ancora un cantiere in costruzione, fu rapito dalla ndrangheta l’architetto 26enne Augusto Rancilio, figlio dell’allora proprietario del quartiere Giardino, Rancilio.

La stazione dei carabinieri di Corsico è posta strategicamente dopo quell’incrocio, in uno dei quartieri più difficili di tutta la città metropolitana di Milano.

Non è difficile immaginare che i militari scopriranno velocemente il colpevole. Sarà la vita stessa della vittima a parlare di chi lo ha aggredito e ucciso.

