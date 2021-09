Grande successo per la “Vetrina dello Sport” rhodense

Rho. Nella bella e assolata giornata di sabato 11 settembre si è svolta presso piazza Visconti in Rho la Quinta edizione della “Vetrina dello Sport”, evento organizzato per conoscere sport, associazioni e società sportive del territorio. Presenti associazioni e società sportive che hanno presentato a tutti gli interessati la propria attività. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti per contenere la diffusione del Covid-19, con obbligo di possesso del Green Pass per accedere agli spazi, anche se non si sapeva chi dovesse effettuare il controllo.

L’organizzazione dell’evento è curata da un gruppo di lavoro formato da associazioni sportive rhodensi, che hanno dato l’adesione per la partecipazione all’iniziativa in questione, supportati da alcuni componenti dell’esecutivo della Consulta Cittadina dello Sport.

Nella foto a destra il vice presidente della Consulta dello Sport Giuseppe Alì, insieme a due soci dell’Associazione SESAMO Onlus di cui è presidente

“Per organizzare questo evento abbiamo iniziato prima delle vacanze, ci siamo riuniti come Consulta per capire quando farla, se farla, visto questo problema della pandemia. Però abbiamo deciso che era giusto ricominciare a vivere.” Questo le prime parole del vice presidente della Consulta Cittadina dello Sport Giuseppe Alì, già presidente dell’associazione SESAMO Onlus Insieme per i diversamente abili, che prosegue “Un evento purtroppo senza poter fare manifestazioni, che avrebbero comportato parecchi rischi, ma a livello di stand abbiamo deciso di farla.” Ogni stand aveva obbligo di distanza tra uno e l’altro di un metro e mezzo.

“A questo punto abbiamo inviato la richiesta di partecipazione alle associazioni sportive del territorio ,domanda a cui hanno risposto in 36 che oggi sono presenti qui in piazza, associazioni di tante discipline sportive sia per la crescita dei giovani sia per continuare a mantenere una vita sportiva anche da adulti. E’ stata una bella giornata, con una buona affluenza nel rispetto delle regole imposte dal momento, per cui mascherina e distanziamento. Di tutto questo sono molto contento.”

Il gazebo di AVIS Rho col presidente Giuseppe Rillosi e alcuni volontari

Questi gli stand presenti: ASD Inline 360; Kodokan Rho; Polisportiva San Carlo; CMB Rho; Pallavolo Rho; Sesamo Onlus; Dojo Karate Rho; G.S.O. LU. PA. RA; 2Erre Sport; ASD Ginnika 2001; ASD Skating Rho; ASD Escrime & Sport; Rho Baseball; Giosport; Ciclistica Biringhello; FCD Rhodense; Scuola Sportiva Atletica.it; In Ballet; Judo club Rho; Vespa Club Rho; ASD Ginnastica Rho; Cornaredo 1979; Rugby Rho; ASD gs AMSPO; ASD Tennis senza Barriere; ASD San Paolo Rho; Polisportiva Barbaiana tiro con arco; Ritmica Rho; Basket Victor; Angel Dance; ABC Accademia Balletto Classico; Planet Dance; Sci Club Amici della Neve; City Dance Accademy; Yosekan Karate; Kendo Rho.

Oltre a questi gazebo era presente il COR Rho e il gazebo rosso di AVIS Rho, dove i propri volontari hanno dato informazioni ai visitatori dei vari stand sull’importanza della donazione di sangue, che è anonima, volontaria e gratuita.

