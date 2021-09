Tedeschi senza Green Pass, ma con hashish e marijuana

La Polizia Ferroviaria di Milano oggi in Stazione Centrale ha arrestato due giovani tedeschi tedeschi, di 19 e 18 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra loro.

I due, segnalati da un capotreno in quanto sprovvisti di green pass, sono stati fermati dai poliziotti e accompagnati in ufficio. Durante la fase del controllo, all’interno della borsa di uno dei due giovani sono stati rinvenuti oltre 50 grammi di hashish, alcuni grammi di marijuana, 17 pastiglie di psicofarmaci, un bilancino di precisione digitale portatile e la circa 1.000 euro, mentre nel bagaglio dell’altro c’erano diversi grammi di hashish e 825 euro.

La droga è stata sequestrata insieme ai 1.825 euro, ritenuti provento di attività illecita. I due tedeschi sono stati arrestati e multati anche per il mancato possesso del green pass.

